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Умер один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Умер один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В США в возрасте 87 лет умер композитор, вокалист и пианист Джерри Ли Льюис, один из основоположников рок-н-ролла, сообщает Variety.

Он умер у себя дома в штате Миссисипи, с ним была его седьмая жена Джудит, сообщил представитель музыканта Зэк Фарнум.

Издание TMZ по ошибке сообщило о его смерти 26 октября, но затем удалило эту публикацию.

Расцвет его карьеры пришелся на середину 1960-х годов, он вошел в плеяду знаменитых исполнителей рок-н-ролла, таких как Элвис Пресли, Чак Берри и Литтл Ричард. Первыми его хитами были "Great Balls of Fire" и "Whole Lotta Shakin" Goin" On".

"Было рокабилли. Был Элвис. Но настоящего рок-н-ролла не было до тех пор, пока дверь ногой не распахнул Джерри Ли Льюис", - однажды сказал один поклонник Льюиса, напоминает агентство АР. Этим поклонником был сам Джерри Ли Льюис.

В 1986 году был создан Зал славы рок-н-ролла, и Джерри Ли Льюис стал одним из 10 первых его участников В 2005 году он получил "Грэмми" за вклад в развитие музыки, а в 2022 года был введен в Зал славы кантри.

Хроника 05 января 2019 года – 28 октября 2022 годаУмершие знаменитости
США Джерри Ли Льюис Элвис Пресли Миссисипи
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