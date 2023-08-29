Артистка Лариса Голубкина опровергла сообщения о своей госпитализации

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Народная артистка РСФСР актриса театра и кино Лариса Голубкина опровергла "Интерфаксу" информацию о своей госпитализации, сообщив, что находится дома.

"Нет, все ок. Я дома", - сказала Голубкина.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Голубкину госпитализировали.

Голубкина – актриса театра и кино. Родилась 9 марта 1940 года. Дебютировала в кино, исполнив главную роль в комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада". С 1964 года актриса Центрального академического театра Российской армии. Среди ее работ в кино роли в фильмах "Дайте жалобную книгу", "Трое в лодке, не считая собаки" и другие. Была замужем за народным артистом РСФСР Андреем Мироновым.