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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Умер актер Вячеслав Гришечкин

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Российский и советский актер и режиссер Вячеслав Гришечкин умер на 62-м году жизни, сообщается на сайте московского Театра на Юго-Западе.

На странице Гришечкина в соцсети "Вконтакте" говорится, что он скончался вечером в пятницу. О времени и месте проведения церемонии прощания пока не сообщается.

Гришечкин родился 28 июня 1962 года. Окончил Российский институт театрального искусства - ГИТИС. Актер активно работал в кино, особенную популярность ему принесла роль Александра Староконя в сериале "Солдаты". Также снимался в сериалах "Каменская", "Марш Турецкого", "Счастливы вместе". Всего он исполнил более 160 киноролей.

Служил в Театре на Юго-Западе со времени его основания.

Заслуженный артист России.

Вячеслав Гришечкин
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