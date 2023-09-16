Что произошло за день: суббота, 16 сентября

Предложение Эрдогана о встрече по Карабаху, запрет на въезд в Польшу с номерами РФ, возможные территориальные претензии Киргизии к Таджикистану

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Эрдоган предложил провести четырехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе при участии Турции, России, Армении и Азербайджана.

- Польша с воскресенья закроет въезд для зарегистрированных в РФ автомобилей. Для грузового автотранспорта такой запрет польские власти ввели ранее.

- Один человек погиб при обстреле села Плехово в Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, повреждено несколько домовладений.

- Киргизия может предъявить территориальные претензии Таджикистану на основании обнаруженных документов, заявил глава Госкомитета нацбезопасности страны Камчыбек Ташиев. По его словам, киргизская сторона намерена и дальше "решать все вопросы с соседями исключительно мирными методами и путем переговоров". На фоне заявления посол Киргизии Эрлан Абдылдаев был приглашен в МИД Таджикистана.

- В Минздраве назвали стабильной эпидобстановку в РФ, несмотря на рост заболеваемости ОРВИ. В Роспотребнадзоре "Интерфаксу" сообщили, что введение ограничительных мер не планируется, но в отдельных учреждениях могут вводить локальные ограничения. Ранее в СМИ появилась информация о том, что с 18 сентября в Доме правительства РФ временно начнут принимать дополнительные меры, включая масочный режим.

- Умер актер Вячеслав Гришечкин, известный, в частности, по роли Александра Староконя в сериале "Солдаты". Ему был 61 год.

- Вадим Шипачев установил рекорд по очкам в регулярных чемпионатах КХЛ. В матче против нижегородского "Торпедо" онн отметился результативной передачей и довел число очков в регулярных чемпионатах до 757 (из них 239 голов и 518 голевых передач).