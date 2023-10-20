Объявлены номинанты премии "Золотая маска"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Более 50 постановок вошли в число номинантов театральной премии "Золотая маска" сезона 2022-2023 годов, среди них - спектакли Российского академического молодежного театра, петербургского Александрийского театра и Большого театра, сообщили в пресс-службе премии.

"На этой неделе завершили работу экспертные советы Российской Национальной театральной Премии "Золотая Маска" сезона 2022-2023 гг. В число номинантов вошли 56 постановок из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Казани, Омска, Петрозаводска, Пскова, Новокузнецка, Нягани, Красноярска, Йошкар-Олы, Владикавказа, Краснодара, Комсомольска-на-Амуре, Южно-Сахалинска, Ханты-Мансийска, Чебоксар, Буинска и Учмы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Номинантами премии в категории "Драма. Спектакль большой формы" стали постановки "Леопольдштадт" Российского академического молодежного театра, "Один восемь восемь один" Александрийского театра, "Чайка" Малого драматического театра - Театра Европы, "NORA/НОРА" Национального театра Карелии, "Гамлет. Машина. Цемент" Марийского национального театра драмы им. М. Шкетана, "Король Лир" Северо-Осетинского театра им. В. Тхапсаева, "Лягушка" Театра драмы им. А.С. Пушкина (Псков), "Муть. Мухаджиры" Татарского театра им. Г. Камала и "Небо позднего августа" Театра драмы из Омска.

В номинации "Драма. Спектакль малой формы" представлены 16 спектаклей, в том числе постановки Театра им. Евгения Вахтангова, театра "Приют комедиантов", Еврейского театра "Шалом" и других.

Номинантами на "Золотую Маску" в категории "Драма. Работа режиссера" стали 23 постановки таких режиссеров, как Алексей Бородин, Валерий Фокин, Петр Шерешевский и других.

В категории "Опера. Спектакль" в номинацию вошли "Бал-маскарад" и "Замок герцога Синяя Борода" Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского (Пермь), "Луиза Миллер" Большого театра, "Нонсенсорики Дримса" Электротеатра Станиславский и "Черевички" Урал Опера Балет. На "Золотую Маску" в категории "Балет" претендуют шесть постановок.

Ранее в пресс-службе сообщили, что работа команды и дирекции организации "Фестиваль "Золотая Маска", проводившей в течение 20 лет фестиваль и церемонию вручения премии, завершена.

"Вместе с окончанием работы Экспертных советов сезона 2022-2023 завершается и продолжавшаяся 20 лет работа команды АНО "Фестиваль "Золотая Маска" в качестве дирекции, проводившей конкурсную программу в Москве", - говорилось в сообщении.

В конце августа Союз театральных деятелей (СТД) России принял решение о создании своей премии и фестиваля "Золотая маска", выйдя из состава участников существующей организации.

"СТД РФ принял решение о выходе из состава участников Автономной некоммерческой организации "Премия и Фестиваль "Золотая маска" (руководитель М.Е. Ревякина") и приступил к созданию собственной исполнительной дирекции премии и фестиваля "Золотая маска", которой будет поручено проведение всего комплекса мероприятий по подготовке и проведению премии и фестиваля уже в этом году", - говорилось в сообщении на сайте союза.

Позже в СТД сообщили, что председатель союза Александр Калягин принял на себя обязанности президента театральной премии "Золотая маска".

Премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Президентом премии и фестиваля "Золотая Маска" был Игорь Костолевский.