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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Организация, проводившая "Золотую Маску", завершила работу

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Завершена работа команды и дирекции организации "Фестиваль "Золотая Маска"", проводившей в течение 20 лет фестиваль и церемонию вручения премии, сообщили в пресс-службе "Золотой Маски".

"Вместе с окончанием работы Экспертных советов сезона 2022-2023 завершается и продолжавшаяся 20 лет работа команды АНО "Фестиваль "Золотая Маска" в качестве дирекции, проводившей конкурсную программу в Москве. Все эти годы Фестиваль стремился представить полную объективную картину российской театральной жизни, в которой есть место театру разных жанров и направлений, театру классическому и новаторскому, визионерскому и документальному", - говорится в сообщении.

В АНО "Золотую Маску" назвали результатом независимой экспертной оценки, рождавшейся в дискуссиях и обсуждениях.

"Премия вызывала споры, но всегда сохраняла свой авторитет и значение главной театральной награды, знака признания "профессионалов профессионалами". Фестиваль был для зрителей и специалистов счастливой возможностью увидеть лучшее и самое значимое из того, что создавалось на сценических площадках по всей стране", - добавили в пресс-службе.

В городах России программа будет идти до конца 2023 года, о новых проектах команды в 2024 году будет объявлено дополнительно.

В конце августа Союз театральных деятелей (СТД) вышел из АНО и решил создать свою премию и фестиваль "Золотая Маска".

Позже в СТД сообщили, что председатель союза Александр Калягин принял на себя обязанности президента театральной премии "Золотая маска".

Премия "Золотая Маска" была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Президентом премии и фестиваля "Золотая Маска" был Игорь Костолевский.

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