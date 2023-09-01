Калягин заявил о необходимости "диспансеризации" для "Золотой Маски"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин сравнил происходящие изменения в положении о премии и фестивале "Золотая Маска" с диспансеризацией и призвал всех, кто готов, участвовать в работе по созданию новой редакции документа.

Его заявление опубликовано на сайте союза.

"Сегодня претензий к работе фестиваля очень много, и есть, между прочим, театры, которые категорически отказываются в нем участвовать. И потому мы ищем пути, как сделать премию и фестиваль "Золотая Маска" лучше. Это своего рода диспансеризация", - сказал Калягин.

Процедуру внесения изменений он назвал трудным процессом и поэтому призвал тех, "кто в состоянии в нем участвовать конструктивно", присоединиться к работе.

"7 сентября состоится заседание рабочей группы, в нее входят уважаемые люди, назову несколько имен: Владимир Урин, Евгений Писарев, Александр Фокин, Фарид Бикчантаев, Андрей Воробьев и другие", - добавил он.

По его словам, работа над положением о премии и фестивале "Золотая Маска" "вовсе не кулуарная, призваны все, кто готов и может помочь".

Он подчеркнул, что помнит вклад Михаил Ульянов в создание фестиваля "Золотая Маска", и ту работу, которую проделали режиссер Эдуард Бояков и бывший директор фестиваля Мария Ревякина.

Ранее сообщалось, что СТД принял решение о создании своей премии и фестиваля "Золотая Маска", выйдя из состава участников существующей организации.

"СТД РФ принял решение о выходе из состава участников Автономной некоммерческой организации "Премия и Фестиваль "Золотая маска" (руководитель М.Е.Ревякина") и приступил к созданию собственной исполнительной дирекции премии и фестиваля "Золотая Маска", которой будет поручено проведение всего комплекса мероприятий по подготовке и проведению премии и фестиваля уже в этом году", - сообщал сайт союза.

СТД решил пригласить на должность директора премии и фестиваля Владимира Мишарина. Также сообщалось о планах внести обновления в положение о "Золотой Маске".

Премия "Золотая Маска" была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Президентом премии и фестиваля "Золотая Маска" был Игорь Костолевский.