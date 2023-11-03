Юрия Темирканова похоронят на Комаровском кладбище в Петербурге
Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Дирижера, художественного руководителя Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Юрия Темирканова похоронят на кладбище в Комарове на северо-западе Петербурга, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе филармонии.
Церемония прощания с музыкантом пройдет в воскресенье в 11:00 в Большом зале филармонии на Михайловской улице.
Народный артист СССР Темирканов умер 2 ноября. Ему было 84 года.