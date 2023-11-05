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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

В Петербургской филармонии проходит прощание с Юрием Темиркановым

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Церемония прощания с дирижером, художественным руководителем Санкт-Петербургской академической филармонии им.Шостаковича Юрия Темирканова проходит в Большом зале филармонии на Михайловской улице в Петербурге в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе филармонии.

На церемонии прощания присутствуют сотни людей, среди которых губернатор Петербурга Александр Беглов, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, дирижер Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии Владимир Альтшулер, концертмейстер Заслуженного коллектива России Лев Клычков, директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

Как сообщил в ходе прощания Гергиев, в театре кабинет Темирканова будет носить имя маэстро.

Похороны пройдут на кладбище в Комарово на северо-западе Петербурга.

Кроме того, в 17:30 на исторической сцене Мариинского театра состоится концерт, посвященный памяти Темирканова. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра будет Гергиев. Вход на концерт бесплатный.

Народный артист СССР Темирканов скончался 2 ноября на 85-м году жизни.

Петербург Юрий Темирканов
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