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Музеи Московского Кремля возобновят проведение выставок за рубежом в 2024 году

Музеи Московского Кремля возобновят проведение выставок за рубежом в 2024 году
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Музеи Московского Кремля (ММК) в 2024 году планируют возобновить проведение выставок за рубежом, первой станет выставка в Китае, сообщили в четверг в Минкультуры РФ.

"После долгого перерыва откроется выставка и за пределами РФ. Проект "Русское застолье. От царского пира до правительственного приема" расскажет китайским зрителям о церемониальных приемах русских государей и продемонстрирует посольский стол - торжественные обеды, проходившие в Грановитой палате", - сообщили в пресс-службе ведомства по итогам представления генеральным директором ММК Еленой Гагариной выставочных планов музея на 2024 год в министерстве.

Выставка пройдет в Национальном музее Китая в Пекине.

Всего в следующем году музей планирует провести 10 проектов. Крупные проекты готовятся в регионах России. Одним из них станет выставка "Золото. Власть и роскошь", которая пройдет в Хабаровском крае. На выставке представят более 200 предметов из золота: украшения, церемониальные предметы, - а также около 550 монет (в том числе IV в. до н.э.).

Цикл выставок ММК в Музее истории Дальнего Востока продолжит проект "Мир Фаберже". Экспозиция будет посвящена творчеству ювелира и его современников. На выставке представят императорские пасхальные яйца работы Фаберже.

"Важнейшим проектом 2024 года станет совместная с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником выставка "Русский феникс. Суздальская земля" к 1000-летию города. Посетители увидят скандинавские и русские украшения, варяжское и романское оружие, произведения, создаваемые под влиянием двух империй - Священной Римской и Византийской", - сообщили в ведомстве.

В ноябре в стенах Кремля музей планирует запустить проект "Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской Империи" с подлинными вещами участников тех событий. Также готовится выставка "Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века", посвященная одному из частных собраний первой половины XIX в.

В Парадном вестибюле Оружейной палаты в мае откроется выставка "Во что играли наши предки", посвященная настольным играм, в особенности излюбленной забаве русских царей - шахматам. О караванной торговле и русских традициях чаепития расскажут на выставке "Четыре столетия русского чая" в Историческом музее Южного Урала.

Минкультуры РФ Музеи Московского Кремля Китай
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