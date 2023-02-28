Музеи Кремля получают запросы из Китая на проведение выставок

Китайские туристы в Эрмитаже впервые после начала пандемии COVID-19 Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Музеи Московского Кремля (ММК) получают запросы из Китая на проведение выставок, в том числе обменных, сообщила на пресс-конференции гендиректор ММК Елена Гагарина, комментируя возможность обменов с другими странами.

По ее словам, с возобновлением туризма из Китая туристические фирмы начинают готовиться к тому, чтобы привозить китайских туристов. Кроме того, китайские гиды уже прошли аккредитацию и обучение в ММК.

"Как только (будет) туристический поток, мы будем готовы вести с нашими китайскими коллегами переговоры не только онлайн, но и посещать друг друга. Потому что каждая выставка начинается с того, что мы осматриваем помещение, осматриваем оборудование, осматриваем, насколько с точки зрения безопасности для наших экспонатов наши коллеги готовы, чтобы принять наши выставки. Поэтому без того, чтобы ездить и смотреть выставочные проекты, обменные проекты, просто невозможно. Но я надеюсь, что скоро это можно будет делать", - добавила Гагарина.

Она также сообщила, что Музеи Кремля получают запросы "от очень многих туристических компаний, на туристов, которые едут из арабских стран, из Индии".