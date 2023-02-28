Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Музеи Кремля получают запросы из Китая на проведение выставок

Музеи Кремля получают запросы из Китая на проведение выставок
Китайские туристы в Эрмитаже впервые после начала пандемии COVID-19
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Музеи Московского Кремля (ММК) получают запросы из Китая на проведение выставок, в том числе обменных, сообщила на пресс-конференции гендиректор ММК Елена Гагарина, комментируя возможность обменов с другими странами.

По ее словам, с возобновлением туризма из Китая туристические фирмы начинают готовиться к тому, чтобы привозить китайских туристов. Кроме того, китайские гиды уже прошли аккредитацию и обучение в ММК.

"Как только (будет) туристический поток, мы будем готовы вести с нашими китайскими коллегами переговоры не только онлайн, но и посещать друг друга. Потому что каждая выставка начинается с того, что мы осматриваем помещение, осматриваем оборудование, осматриваем, насколько с точки зрения безопасности для наших экспонатов наши коллеги готовы, чтобы принять наши выставки. Поэтому без того, чтобы ездить и смотреть выставочные проекты, обменные проекты, просто невозможно. Но я надеюсь, что скоро это можно будет делать", - добавила Гагарина.

Она также сообщила, что Музеи Кремля получают запросы "от очень многих туристических компаний, на туристов, которые едут из арабских стран, из Индии".

Кремль Музеи Кремля Елена Гагарина Москва Китай Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Фильмы и сериалы Disney и Fox будут недоступны в онлайн-кинотеатре "Иви" после 28 февраля

Фильмы и сериалы Disney и Fox будут недоступны в онлайн-кинотеатре "Иви" после 28 февраля

Умерла бывшая жена Высоцкого актриса Людмила Абрамова

Минкультуры анонсировало выход в прокат 30 фильмов, снятых при господдержке

Минкультуры сообщило, что заявка на проведение "Кинотавра" в этом году не поступала

Директор Пушкинского музея опровергла сообщения о своем уходе с поста

Директор Пушкинского музея опровергла сообщения о своем уходе с поста
Умершие знаменитости

Умер режиссер Вадим Абдрашитов

В Русском музее сменится директор

Новым гендиректором Третьяковки назначена Елена Проничева

Новым гендиректором Третьяковки назначена Елена Проничева

Театр "Современник" отменил спектакль "Игра в джин" с Ахеджаковой

Театр "Современник" отменил спектакль "Игра в джин" с Ахеджаковой
Землетрясение в Турции и Сирии

Землетрясение повредило исторические памятники в Турции и Сирии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });