Посещаемость Музеев Московского Кремля выросла за год на 20%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Музеи Московского Кремля (ММК) в 2023 году посетили более 1 млн человек, что на 20% больше прошлогодних показателей, сообщила в Telegram министр культуры Ольга Любимова.

По ее словам, в 2024 году Музеи Кремля наметили 10 крупных выставок. Среди них - экспозиция "Русский феникс. Суздальская земля", проект "Русское застолье. От царского пира до правительственного приема" в Национальном музее Китая в Пекине.