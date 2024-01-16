Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Посещаемость Музеев Московского Кремля выросла за год на 20%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Музеи Московского Кремля (ММК) в 2023 году посетили более 1 млн человек, что на 20% больше прошлогодних показателей, сообщила в Telegram министр культуры Ольга Любимова.

По ее словам, в 2024 году Музеи Кремля наметили 10 крупных выставок. Среди них - экспозиция "Русский феникс. Суздальская земля", проект "Русское застолье. От царского пира до правительственного приема" в Национальном музее Китая в Пекине.

ММК Музеи Кремля Ольга Любимова Пекин Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шесть музеев и два театра стали лидерами программы "Пушкинская карта"

Шесть музеев и два театра стали лидерами программы "Пушкинская карта"
Умершие знаменитости

Скончался поэт Лев Рубинштейн

Скончался поэт Лев Рубинштейн
Умершие знаменитости

Скончался художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин

Скончался художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин

В центре Грабаря не нашли ухудшений состояния "Троицы" перед ее перевозкой в ХХС

В центре Грабаря не нашли ухудшений состояния "Троицы" перед ее перевозкой в ХХС

Кристофер Нолан и Жюстин Трие стали обладателями "Золотых глобусов"

Кристофер Нолан и Жюстин Трие стали обладателями "Золотых глобусов"

На конкурс песни "Интервидение" выделят 600 млн руб.

Фонд кино выделит деньги на новую экранизацию "Буратино"

Машков стал президентом "Золотой Маски"

Машков стал президентом "Золотой Маски"

"Последний день Помпеи" Брюллова комплексно отреставрируют впервые за 200 лет

"Последний день Помпеи" Брюллова комплексно отреставрируют впервые за 200 лет

Результаты исследования полотен Клода Моне представят в Пушкинском музее

Результаты исследования полотен Клода Моне представят в Пушкинском музее
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });