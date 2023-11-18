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Гергиев в ответ на слухи о назначении в Большой театр напомнил, что возглавляет Мариинку

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев прокомментировал сообщения о своем назначении гендиректором Большого театра.

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"Я возглавляю Мариинский театр", - сказал Гергиев журналистам, отвечая на вопрос журналистов о том, возглавит ли он Большой театр.

Отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, поступало ли ему предложение возглавить Большой театр, он заявил: "я не могу это комментировать, я сейчас отвечаю за Мариинский театр".

"Я не провожу время в сетях, соцсетях. Кто-то что-то выпускает, кто-то что-то сказал", - отметил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Большой театр может возглавить руководитель Мариинского театра Гергиев. Позже утверждалось, что генеральный директор Большого театра Владимир Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина и что эта просьба была удовлетворена. В Большом театре отказались комментировать данную информацию.

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Урин возглавил Большой театр в июле 2013 года, сменив на этом посту Анатолия Иксанова. Решением правительства РФ его контракт неоднократно продлевался, его полномочия должны закончится в 2027 году. До назначения в Большой театр Урин возглавлял Музыкальный театр им. К.Станиславского и В.Немировича-Данченко с 1995 года.

Гергиев возглавил Мариинский театр в 1988 году после ухода дирижера Юрия Темирканова в Санкт-Петербургскую академическую филармонию им. Д. Д. Шостаковича, став художественным руководителем и главным дирижёром. Также Гергиев является генеральным директором театра.

Валерий Гергиев Большой театр Мариинский театр
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