Свыше 30 объектов культурного наследия отреставрировали на ВДНХ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Более 30 объектов культурного наследия отреставрированы на ВДНХ в Москве, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале в пятницу.

Среди них павильоны: №1 "Центральный", №5 "Физика", №11 "Металлургия", №30 "Микробиологическая промышленность", №31 "Геология", №34 "Космос", №51 "Мясная промышленность", №59 "Зерно", №66 "Советская культура".

Мэр отметил, что специалисты также привели в порядок Главный, Северный и Южный входы, 14 фонтанов Центральной аллеи, фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок" и "Золотой колос".

Возрождение крупнейшего экспозиционного, музейного и рекреационного комплекса в мире стартовало в 2014 году, напомнил Собянин.

За наиболее понравившиеся отреставрированные объекты культурного наследия на ВДНХ можно проголосовать в проекте "Активный гражданин", добавил мэр столицы.