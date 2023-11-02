На ВДНХ открыли павильон "Атом"

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Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Павильон "Атом" открыли на ВДНХ в Москве на обновленной площадке, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что при обсуждении проектов будущего павильона был в итоге выбран "самый сложный и самый невероятный".

В церемонии приняли участие зампредседателя правительства РФ Александр Новак, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев.

Павильон "АТОМ" представляет собой научно-технологический выставочный комплекс в семь этажей, из которых три - подземные. Общая площадь составляет 25,3 тыс. кв.м, в том числе 1,2 тыс. кв. м - эксплуатируемая кровля.

Экспозиция музея рассказывает об истории и современных достижениях отечественной атомной энергетики как высокотехнологичной и безопасной отрасли, которая вносит большой вклад в обеспечение обороноспособности и развитие экономики страны. Посетители могут ближе познакомиться с атомным проектом СССР, посмотреть инсталляции "Токамак", "Ядерный реактор" и другие интересные экспонаты. Одновременно павильон "Атом" может вместить до двух тысяч посетителей.