Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Минкультуры объяснило отзыв прокатного удостоверения у фильма "Айта" жалобами зрителей

Минкультуры объяснило отзыв прокатного удостоверения у фильма "Айта" жалобами зрителей
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Отзыв прокатного удостоверения у фильма "Айта" режиссера Степана Бурнашева связан с неоднозначной реакцией и с жалобами от зрителей, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Фильм вызвал неоднозначную редакцию, мы знаем, как болезненно относятся к любому упоминанию самой тематики межнациональной розни в нашем обществе. Насколько это постоянно спорная тема. Изначально фильм, который получил прокатное удостоверение и прошел на фестивалях (...) и был представлен в российских кинотеатрах, когда появился на онлайн-платформах, вызвал очень резко негативную реакцию и в социальных сетях, были направлены сотни обращений людей, которые видели фильм немного иначе", - сказала Любимова на правительственном часе в Госдуме, отвечая на просьбу депутата прокомментировать отзыв прокатного удостоверения у фильма "Айта".

Она напомнила, что Роскомнадзор приостановили онлайн-прокат этой картины, "мы отозвали прокатное удостоверение".

При этом Любимова отметила, что в министерстве прошли встречи с создателями картины.

"Будем вместе трудиться дальше и стараться делать более тактичными такие темы, которые могут вызвать такое раздражение в современном обществе", - отметила министр.

В сентябре министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у "Айты", соответствующая запись была опубликована в реестре прокатных удостоверений фильмов. Причина отзыва прокатного удостоверения не указывалась.

Ранее издание "Ведомости" сообщало о том, что Роскомнадзор выявил в киноленте "деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России" и потребовал видеосервисы устранить нарушение. После направления требования регулятора онлайн-кинотеатры удалили "Айту" из своих библиотек.

О фильме "Айта"

"Айта" — якутский художественный фильм 2022 года, премьера которого состоялась 30 марта 2023 года. В основе сюжета "Айты" – история якутской школьницы, которая из-за несчастной любви решает покончить жизнь самоубийством, оставив записку: "Афоня, я тебя ненавижу!" Айта умирает в больнице, выясняется, что она была беременна. Афоней зовут русского полицейского, и все подозрения падают на него. Отец Айты – Айаал решает отомстить.

Минкультуры выдало кинокартине "Айта" прокатное удостоверение в феврале 2022 года.

Ольга Любимова Минкультуры РФ Айта
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава МИД Греции продолжит переговоры с Британией о возвращении скульптур Парфенона

Глава МИД Греции продолжит переговоры с Британией о возвращении скульптур Парфенона

Минкультуры РФ поддержит экранизации произведений Стивенсона, Чехова и Прилепина

Минкультуры РФ поддержит экранизации произведений Стивенсона, Чехова и Прилепина

Песков прокомментировал передачу "скифского золота" Украине

Песков прокомментировал передачу "скифского золота" Украине

Гергиев в ответ на слухи о назначении в Большой театр напомнил, что возглавляет Мариинку

Путин анонсировал скорое начало восстановления Триумфальной арки в Пальмире

Путин анонсировал скорое начало восстановления Триумфальной арки в Пальмире

В России предложили создать аналог "Евровидения"

В России предложили создать аналог "Евровидения"

Вопрос об обжаловании решения суда Нидерландов о "скифском золоте" пока на паузе

Вопрос об обжаловании решения суда Нидерландов о "скифском золоте" пока на паузе

Швыдкой исключил объединение Большого и Мариинского театров

Швыдкой исключил объединение Большого и Мариинского театров
Умершие знаменитости

Умер один из основателей группы "Алиса" Андрей Шаталин

Балерину Илзе Лиепу хотят лишить литовского гражданства

Балерину Илзе Лиепу хотят лишить литовского гражданства
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });