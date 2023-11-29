Минкультуры объяснило отзыв прокатного удостоверения у фильма "Айта" жалобами зрителей

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Отзыв прокатного удостоверения у фильма "Айта" режиссера Степана Бурнашева связан с неоднозначной реакцией и с жалобами от зрителей, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Фильм вызвал неоднозначную редакцию, мы знаем, как болезненно относятся к любому упоминанию самой тематики межнациональной розни в нашем обществе. Насколько это постоянно спорная тема. Изначально фильм, который получил прокатное удостоверение и прошел на фестивалях (...) и был представлен в российских кинотеатрах, когда появился на онлайн-платформах, вызвал очень резко негативную реакцию и в социальных сетях, были направлены сотни обращений людей, которые видели фильм немного иначе", - сказала Любимова на правительственном часе в Госдуме, отвечая на просьбу депутата прокомментировать отзыв прокатного удостоверения у фильма "Айта".

Она напомнила, что Роскомнадзор приостановили онлайн-прокат этой картины, "мы отозвали прокатное удостоверение".

При этом Любимова отметила, что в министерстве прошли встречи с создателями картины.

"Будем вместе трудиться дальше и стараться делать более тактичными такие темы, которые могут вызвать такое раздражение в современном обществе", - отметила министр.

В сентябре министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у "Айты", соответствующая запись была опубликована в реестре прокатных удостоверений фильмов. Причина отзыва прокатного удостоверения не указывалась.

Ранее издание "Ведомости" сообщало о том, что Роскомнадзор выявил в киноленте "деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России" и потребовал видеосервисы устранить нарушение. После направления требования регулятора онлайн-кинотеатры удалили "Айту" из своих библиотек.

О фильме "Айта"

"Айта" — якутский художественный фильм 2022 года, премьера которого состоялась 30 марта 2023 года. В основе сюжета "Айты" – история якутской школьницы, которая из-за несчастной любви решает покончить жизнь самоубийством, оставив записку: "Афоня, я тебя ненавижу!" Айта умирает в больнице, выясняется, что она была беременна. Афоней зовут русского полицейского, и все подозрения падают на него. Отец Айты – Айаал решает отомстить.

Минкультуры выдало кинокартине "Айта" прокатное удостоверение в феврале 2022 года.