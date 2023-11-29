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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Что произошло за день: среда, 29 ноября

Новый исторический минимум безработицы в РФ, потеря Россией места в исполкоме ОЗХО, конфликт с участием осужденного Пола Уилана, "соглашение о лояльности" для мигрантов

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В городском округе Подольск была отражена атака беспилотника, летевшего на Москву, сообщил утром в среду мэр столицы Сергей Собянин.

- Безработица в России в октябре достигла нового исторического минимума - 2,9%. До этого в течение трех месяцев - с июля по сентябрь - показатель оценивался Росстатом на уровне 3%.

- В РФ хотят обязать мигрантов подписывать "соглашение о лояльности" при въезде, проект закона находится в высокой степени готовности, сообщил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. По его словам, в частности, в документе предусматривается согласие иностранца "не заниматься дискредитацией внутренней и внешней политики нашей страны, не искажать исторические факты касательно Великой Отечественной войны".

- РФ потеряла место в исполнительном совете Организации по запрещению химоружия, свидетельствуют результаты голосования.

- В УФСИН по Мордовии сообщили о конфликте американца Пола Уилана с заключенным из Турции "на почве политических разногласий". При осмотре фельдшер учреждения обнаружил у Уилана ссадину под глазом.

- Глава Минкультуры РФ объяснила отзыв прокатного удостоверения у фильма "Айта" жалобами зрителей. Как сообщила Ольга Любимова, фильм, когда он "появился на онлайн-платформах, вызвал очень резко негативную реакцию и в социальных сетях, были направлены сотни обращений людей, которые видели фильм немного иначе".

- В силе оставлено двухлетнее отстранение от международных мероприятий главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер. Такое решение принял Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF).

- Водителей не будут наказывать за отсутствие зимней резины, они сами обязаны принять меры для безопасной езды, заявил глава ГИБДД России Михаил Черников.

- Сильный снег с порывистым ветром ожидается в Москве в среду и четверг.

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