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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Конкурс "Интервидение" планируют провести в РФ в 2024 году

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Первый международный конкурс популярной песни "Интервидение" планируется провести в России в следующем году, заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что ранее идею запуска такого конкурса высказали деятели культуры.

"По их замыслу, он мог бы стать ежегодным и открытым для участия всех государств, которые разделяют наши духовные ценности и готовы к взаимоуважительному и равноправному диалогу. Первое такое мероприятие планируется провести уже в следующем году в России", - сказал Мишустин в ходе заседания совета глав правительств СНГ.

"Вместе со странами-партнерами будут определены правила творческого состязания. Мы образуем постоянно действующий организационный комитет. И выберем представителей национальных жюри", - добавил премьер.

Мишустин выразил уверенность, что новый песенный конкурс станет ярким и неординарным музыкальным праздником.

Михаил Мишустин Интервидение
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