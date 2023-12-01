Кинофестиваль "Зимний" открылся в Москве

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В Москве стартовал второй Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний", церемония прошла в кинотеатре "Художественный" в пятницу.

Как сказала на открытии министр культуры РФ Ольга Любимова, заявок на участие в фестивале в этом году стало больше, у фестиваля также появились деловая и детская программы. "Пусть с детского возраста привыкают к кинофестивалям, привыкают общаться, знакомиться, смотреть кино в кинотеатрах, обсуждать, иметь свою точку зрения, соглашаться или спорить", - сказала Любимова.

Программный директор фестиваля, глава сети "Москино" Наталья Мокрицкая в разговоре с журналистами перед церемонией отметила, что цель фестиваля - привлечь внимание к авторскому кино.

"На фестивале "Зимний" мы подводим итоги киногода. Наша цель - привлечь внимание к авторскому кино. На фильм "Чебурашка, на фильм "Вызов" ходят большое количество людей, но все меньше и меньше становится аудитории авторского кино. Это кино сложное, это кино экзистенциальное, и мы разучились его смотреть", - сказала Мокрицкая.

Она напомнила, что в рамках фестиваля проводится семинар "Как смотреть авторское кино", в этом году он посвящен 100-летию кинорежиссера Сергея Параджанова.

Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний" будет проходить в Москве с 1 по 7 декабря. Фильмом открытия фестиваля стал документальный проект Алексея Германа-младшего и Елены Окопной "Архитектор: история Алексея Германа и его фильмов". В конкурсную программу смотра вошли восемь российских картин, снятых в 2022-2023 годах.