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Проект "Москва - город кино" стал победителем Russian Creative Awards

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Торжественная церемония награждения лауреатов Российской национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards) прошла в "Зарядье", одним из победителей стал проект "Москва - город кино".

"В прошлом году мы получили приз за проект Московская неделя моды, и это превратилось из модного события в целое течение. (...) Сегодня мы получили награду за создание проекта "Москино". (...) Спасибо большое!" - сказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе церемонии.

По его словам, та территория, которую сейчас развивают в Красной Пахре, намного больше Голливуда и Болливуда. Там 300 га креативного пространства с разными эпохами. "Москва, как территория - это город кино. Мы подумали, что это действительно так. На улицах Москвы должно сниматься кино, это естественное продолжение нашего города", - подчеркнул мэр.

Он выразил надежду, что столичный проект даст толчок к развитию индустрии кино в России.

"Чтобы на наши экраны выходили каждую неделю премьеры, в нашем телевизоре, когда мы включали, то мы смотрели не голливудские фильмы, а наши российские фильмы, наших замечательных актеров. Для этого нужна индустрия, и я уверен, что у нас этот проект получится. Спасибо большое", - заключил Собянин.

По словам помощника президента РФ Максима Орешкина, значимость отечественной креативной индустрии очень хорошо оценили за последний год, когда с рынка ушли многие конкуренты. Российская креативная индустрия заняла эти ниши "с большим успехом", пояснил он.

Russian Creative Awards - премия, объединяющая все существующие креативные индустрии. Организатор премии - АНО "Креативная экономика".

Москва
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