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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Число прослушиваний на мировых стриминговых сервисах впервые превысило 4 трлн

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Количество прослушиваний музыкальных произведений на стриминговых сервисах в мире подскочило на 22,3% в прошлом году, впервые в истории превысив 4 трлн, пишет издание Music Business Worldwide со ссылкой на отчет компании Luminate.

С учетом видеоклипов, общее число прослушиваний увеличилось на 33,7% и достигло 7,1 трлн.

Американский рынок музыкального стриминга в 2023 году вырос на 14,6%, до 1,5 трлн прослушиваний (аудио + видео).

Самым популярным исполнителем в США ожидаемо стала Тейлор Свифт - 1,8% всех песен, проигранных американцами в минувшем году, принадлежат именно ей. Наиболее популярным жанром остается хип-хоп с долей рынка 25,5%.

Самый значительный рост прослушиваний в Штатах зафиксировали жанры кантри (на 23,7%), латина (+24,1%) и поп-музыка других стран (прослушивания в этой категории, в которую входят японская, корейская и африканская поп-музыка, выросли на 26,2%).

США Тейлор Свифт
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