"Последний день Помпеи" Брюллова комплексно отреставрируют впервые за 200 лет

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Русский музей начинает первую комплексную научную реставрацию картины Карла Брюллова "Последний день Помпеи".

Ранее картина проходила только техническую реставрацию в 1995 году. Работы позволили обеспечить сохранность произведения искусства, которое к тому моменту было близко к утрате. При этом реставрация непосредственно живописи не проводилась, обновили лишь лак.

"Неизбежна судьба картины, которой почти 200 лет, иметь много слоев, нанесенных в процессе ее жизни: (...) пустоты, живописные утраты, лакокрасочный слой, краски нужно восполнять. (...) Представьте себе свежее лицо, на которое постоянно наносят грим, - нам трудно уже увидеть в полной мере то, что создала природа. Так и с картиной", - сказала генеральный директор Русского музея Алла Манилова журналистам в четверг.

По словам гендиректора музея, в результате предстоящей реставрации полотно вернется к первоначальному виду. Этому будет предшествовать работа научных специалистов, которые установят количество слоев на картине и природу их нанесения, что позволит определить допустимые реставрационные приемы.

Манилова добавила, что будет отреставрировано не только само полотно, но и рама, установленная еще при Брюллове.

Посетители Русского музея смогут наблюдать за процессом реставрации: в зале №86 корпуса Бенуа установят специальный прозрачный экран.

"Мы решили не лишать людей свидания с шедевром, поместить реставрационный процесс под стекло, сделав его впервые в практике российских музеев последовательно, на протяжении всех месяцев реставрации, абсолютно доступным для глаз", - сказала гендиректор.

На месте полотна выставили другие работы Брюллова.

По словам Маниловой, реставрация "Последнего дня Помпеи" завершится к ноябрю 2024 года.

В конце 2024 года в Михайловском замке пройдет выставка "Великий Карл. К 225-летию со дня рождения Карла Брюллова". На ней будет представлено порядка 300 произведений живописи и графики художника из коллекции Русского музея и других ведущих музеев страны, в том числе впервые широкой публике покажут картину "Христос во гробе".