Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Третьяковка намерена провести выставки в Китае в 2024 и 2025 годах

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Государственная Третьяковская галерея в 2024 и 2025 годах представит выставки в Китае, предварительные договоренности уже достигнуты, Пекинский и Шанхайский музеи намерены привезти выставочные проекты в Россию, сообщила в понедельник генеральный директор галереи Елена Проничева.

"Мы благодарны Елене Михайловне (директор департамента музеев Минкультуры РФ Елена Харламова - ИФ) за подтверждение наших крупных международных выставочных проектов. Мы получили подтверждение - большой выставочный проект (пройдет - ИФ) в Китае, мы очень ждем, это будут проекты и в Пекине, и в Шанхае", - сказала Проничева на стратегической сессии проекта "Музейные маршруты России".

Она уточнила, что уже есть "предварительные договоренности с национальным музеем Пекина и с Шанхайским музеем". Проекты пройдут в 2024 и 2025 гг. Также сейчас идут переговоры о том, какие выставочные проекты привезут в Россию китайские музеи.

Минкультуры России с 3 марта 2022 года приостановило временную выдачу и временный вывоз музейных предметов с территории России на зарубежные выставки. Сначала ожидалось, что сотрудничество с дружественными странами (в частности, временный вывоз предметов искусства на выставки) будет возобновлено с 2023 года.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой высказывал мнение, что восстановление межмузейных обменов вплоть до 2025 года будет нереально, так как русские культурные ценности в недружественных странах не защищены. Позже он сказал, что такой запрет может быть смягчен в отношении нескольких стран, в том числе для Китая.

Минкультуры РФ Китай Третьяковская галерея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Учреждения культуры заработали в 2023 году 13 млрд рублей на "Пушкинской карте"

Учреждения культуры заработали в 2023 году 13 млрд рублей на "Пушкинской карте"

Картину "Христос во гробе" Брюллова впервые представят на выставке художника в Русском музее

Картину "Христос во гробе" Брюллова впервые представят на выставке художника в Русском музее

Восьмая серия "Слова пацана" будет переснята и выйдет в новую дату

Фильмы Скорсезе и Нолана стали претендентами на премию "Золотой глобус"

Фильмы Скорсезе и Нолана стали претендентами на премию "Золотой глобус"

Рыболовлев и арт-дилер Бувье урегулировали давний спор

Фонд Пахмутовой опроверг сообщения о ее госпитализации с сердечным приступом

Журнал Time назвал певицу Тейлор Свифт "Человеком года"

Журнал Time назвал певицу Тейлор Свифт "Человеком года"

Александр Лазарев стал главным режиссером театра Российской Армии

Бастовавшие голливудские актеры одобрили договоренности с киностудиями

Победителями "Большой книги" стали Водолазкин, Буйда и Сальников

Победителями "Большой книги" стали Водолазкин, Буйда и Сальников
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });