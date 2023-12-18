Третьяковка намерена провести выставки в Китае в 2024 и 2025 годах

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Государственная Третьяковская галерея в 2024 и 2025 годах представит выставки в Китае, предварительные договоренности уже достигнуты, Пекинский и Шанхайский музеи намерены привезти выставочные проекты в Россию, сообщила в понедельник генеральный директор галереи Елена Проничева.

"Мы благодарны Елене Михайловне (директор департамента музеев Минкультуры РФ Елена Харламова - ИФ) за подтверждение наших крупных международных выставочных проектов. Мы получили подтверждение - большой выставочный проект (пройдет - ИФ) в Китае, мы очень ждем, это будут проекты и в Пекине, и в Шанхае", - сказала Проничева на стратегической сессии проекта "Музейные маршруты России".

Она уточнила, что уже есть "предварительные договоренности с национальным музеем Пекина и с Шанхайским музеем". Проекты пройдут в 2024 и 2025 гг. Также сейчас идут переговоры о том, какие выставочные проекты привезут в Россию китайские музеи.

Минкультуры России с 3 марта 2022 года приостановило временную выдачу и временный вывоз музейных предметов с территории России на зарубежные выставки. Сначала ожидалось, что сотрудничество с дружественными странами (в частности, временный вывоз предметов искусства на выставки) будет возобновлено с 2023 года.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой высказывал мнение, что восстановление межмузейных обменов вплоть до 2025 года будет нереально, так как русские культурные ценности в недружественных странах не защищены. Позже он сказал, что такой запрет может быть смягчен в отношении нескольких стран, в том числе для Китая.