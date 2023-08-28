Швыдкой предложил разрешить вывоз экспонатов из РФ на выставки в Китай и Индию

Также, по его мнению, исключение в рамках моратория можно сделать для Узбекистана и Казахстана

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Мораторий на вывоз из России предметов искусства на зарубежные выставки нужно сделать избирательным, делая исключения для некоторых стран, среди которых могут быть Китай, Индия, Узбекистан и Казахстан, считает специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Я считаю, что, в принципе, мораторий на вывоз произведений искусства из России нужно сделать избирательным все-таки. Понятно, что не надо ничего везти в Европу, в Америку или куда-то еще. Но есть страны, куда везти можно и нужно, с моей точки зрения, в тот же Китай", - сказал Швыдкой на пресс-конференции в понедельник.

По словам Швыдкого, также можно делать исключения для Узбекистана и Казахстана, так как в этих странах "есть железные гарантии" и "не разрушительная логистика перелета".

При этом, он отметил, что "самым надежным партнером в смысле музейных дел" является именно Китай.

Страной, для которой можно сделать исключение, по его мнению, могла бы стать Индия, которая также предоставит гарантии безопасности. Но в эту страну невозможно вывозить живопись из-за проблем с климатом.

Министерство культуры РФ с 3 марта 2022 года приостановило временную выдачу и временный вывоз музейных предметов с территории России на зарубежные выставки.