Минкультуры договаривается об отправке российских экспонатов на выставки за рубеж

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ ведет переговоры о проведении выставок российских музеев за рубежом, в частности, ожидаются выставки в музеях Омана и Китая, заявила на пресс-конференции руководитель ведомства Ольга Любимова.

"Межмузейное сотрудничество сейчас восстанавливается, и совсем скоро первые выставки увидят и музеи Омана, и Китая, и с Индией постоянно работаем, ведем переговоры", - сказала она.

Минкультуры с 3 марта 2022 года приостановило временную выдачу и временный вывоз музейных предметов с территории России на зарубежные выставки. Сначала ожидалось, что сотрудничество с дружественными странами (в частности, временный вывоз предметов искусства на выставки) будет возобновлено с 2023 года.

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой высказывал мнение, что восстановление межмузейных обменов вплоть до 2025 года будет нереально, так как русские культурные ценности в недружественных странах не защищены. Позже он сказал, что такой запрет может быть смягчен в отношении нескольких стран, в том числе для Китая.