Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Объявлен шорт-лист премии "Золотой орел"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Фильмы "Вызов" Клима Шипенко, "Снегирь" Бориса Хлебникова и "Праведник" Сергея Урсуляка вошли в шорт-лист премии Национальной академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел" в категории "Лучший фильм".

Как сообщили организаторы, в шорт-лист в этой категории также вошли работы "1993" Александра Велединского и "По щучьему ведению" Александра Войтинского

В шорт-лист в категории "Лучшая режиссерская работа" вошли фильмы Урсуляка, Хлебникова и Велединского. За награду за лучший сценарий также поборются создатели фильмов "Снегирь", "Праведник" и "1993".

Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.

Церемония вручения премии пройдет 26 января.

Золотой орел
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Последний день Помпеи" Брюллова комплексно отреставрируют впервые за 200 лет

"Последний день Помпеи" Брюллова комплексно отреставрируют впервые за 200 лет

Результаты исследования полотен Клода Моне представят в Пушкинском музее

Результаты исследования полотен Клода Моне представят в Пушкинском музее

Учреждения культуры заработали в 2023 году 13 млрд рублей на "Пушкинской карте"

Учреждения культуры заработали в 2023 году 13 млрд рублей на "Пушкинской карте"

Картину "Христос во гробе" Брюллова впервые представят на выставке художника в Русском музее

Картину "Христос во гробе" Брюллова впервые представят на выставке художника в Русском музее

Восьмая серия "Слова пацана" будет переснята и выйдет в новую дату

Фильмы Скорсезе и Нолана стали претендентами на премию "Золотой глобус"

Фильмы Скорсезе и Нолана стали претендентами на премию "Золотой глобус"

Рыболовлев и арт-дилер Бувье урегулировали давний спор

Фонд Пахмутовой опроверг сообщения о ее госпитализации с сердечным приступом

Журнал Time назвал певицу Тейлор Свифт "Человеком года"

Журнал Time назвал певицу Тейлор Свифт "Человеком года"

Александр Лазарев стал главным режиссером театра Российской Армии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });