Объявлен шорт-лист премии "Золотой орел"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Фильмы "Вызов" Клима Шипенко, "Снегирь" Бориса Хлебникова и "Праведник" Сергея Урсуляка вошли в шорт-лист премии Национальной академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел" в категории "Лучший фильм".

Как сообщили организаторы, в шорт-лист в этой категории также вошли работы "1993" Александра Велединского и "По щучьему ведению" Александра Войтинского

В шорт-лист в категории "Лучшая режиссерская работа" вошли фильмы Урсуляка, Хлебникова и Велединского. За награду за лучший сценарий также поборются создатели фильмов "Снегирь", "Праведник" и "1993".

Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.

Церемония вручения премии пройдет 26 января.