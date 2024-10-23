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Церемония вручения кинопремии "Золотой орел" состоится 31 января

В лонг-лист на звание "Лучший игровой фильм" вошли 32 проекта

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел" пройдет 31 января 2025 года, сообщила в среду пресс-служба академии.

"ХХIII Торжественная Церемония вручения премии "Золотой орел" состоится 31 января 2025 года в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм", - говорится в сообщении.

Объявлен лонг-лист премии "Золотой орел" за 2024 год. В него вошли 32 картины, претендующие на звание "Лучший игровой фильм". Среди них - "Воздух" режиссера Алексея Германа-младшего, "Летучий корабль" Ильи Учителя, "Любовь Советского Союза" Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, "Золото Умальты" Андрея Богатырева, "Культурная комедия" Владимира Котта и другие.

В лонг-лист в категории "Лучший телевизионный сериал" вошли 18 проектов, а в категории "Лучший проект онлайн-платформы" - 25 проектов.

Согласно информации пресс-службы, 22 картины вошли в лонг-лист в категории "Лучший неигровой фильм", по 33 фильма в двух категориях - "Лучший короткометражный фильм" и "Лучший анимационный фильм".

Кроме того, 18 картин вошли в лонг-лист в категории "Лучшая режиссерская работа" и 16 фильмов - в категории "Лучший сценарий".

Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.

Золотой орел кино
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