Сбивший Льва Рубинштейна водитель получил условный срок

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Москве назначил год и восемь месяцев лишения свободы условно водителю, который 8 января на пешеходном переходе на улице Образцова сбил поэта Льва Рубинштейна, сообщила прокуратура Москвы. 63-летний подсудимый признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК).

Также подсудимому назначен испытательный срок на три года и он лишен права управлять транспортными средствами в течение 2,5 лет, сообщила прокуратура Москвы.

Приговор в законную силу не вступил.

Обвинительное заключение по делу утвердила прокуратура Северо-Восточного административного округа Москвы. По версии следствия, водитель Volkswagen Golf 8 января на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу пешеходу и сбил его.

76-летний Рубинштейн был госпитализирован в тяжелом состоянии и 14 января умер от травм.