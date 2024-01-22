Реставраторы из России помогут восстановить экспонаты горевшей галереи в Сухуме

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Минкультуры направит российских специалистов-реставраторов в Абхазию для оказания помощи по реставрации картин и документов, уцелевших во время пожара в Национальной картинной галерее, сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

"В ближайшее время в Сухум отправится команда Министерства культуры, в которую войдут представители Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря, Государственного научно-исследовательского института реставрации, Третьяковской галереи и Русского музея", - написала она в Telegram.

Российские специалисты на месте осмотрят состояние картин и документов, которые удалось вынести из пожара, и наметят план работ по реставрации.

Пожар в Национальной картинной галерее в Абхазии, в результате которого пострадали и сгорели картины, Любимова назвала "настоящей гуманитарной катастрофой для наших коллег и друзей из Абхазии".

Пожар случился в ночь на 21 января в здании Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии в Сухуме. По предварительным данным, там сгорели больше 4 тысяч картин.