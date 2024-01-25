Специалисты из РФ поехали в Абхазию для реставрации картин из сгоревшей галереи

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Представители Минкультуры РФ, Третьяковской галереи, Реставрационного центра имени Грабаря и Русского музея отправились в Абхазию для помощи в реставрации картин и документов, уцелевших во время пожара в Национальной картинной галерее.

"Сегодня делегация Минкультуры отправилась в Абхазию. Возглавляет делегацию замдиректора Департамента музеев и внешних связей Наталия Чечель", - сообщили журналистам в пресс-службе Минкультуры РФ.

В состав делегации вошли заведующие отделами реставрации и специалисты по реставрации Третьяковской галереи, Русского музея, Центра им. Грабаря и Государственного научно-исследовательского института реставрации (ГосНИИР).

Пожар в здании Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии в Сухуме, где располагались фонды Национальной картинной галереи, произошел в ночь на 21 января. По предварительным данным, сгорело более 4 тыс. картин.

"Сгорело почти все. На втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, более 4 тыс. экземпляров. Среди них до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. Это ничем не восполнимая утрата для национальной культуры Абхазии", - заявила 21 января журналистам исполняющая обязанности министра культуры Абхазии Динара Смыр. По ее данным, около 200 картин абхазских художников уцелели и были перенесены в здание Абхазского драматического театра.

Позже министр культуры РФ Ольга Любимова сообщала, что российское ведомство готово помочь коллегам и направит специалистов для оказания помощи по реставрации картин и документов, уцелевших во время пожара.

Картины, уцелевшие после пожара, были перевезены в Национальную библиотеку.