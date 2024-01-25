В Минкультуры РФ допустили реставрацию уцелевших в Абхазии картин в Москве и Петербурге

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российские специалисты проведут анализ состояния полотен, пострадавших во время пожара в Национальной картинной галерее Абхазии, часть из них может быть отправлена на реставрацию в Москву и Санкт-Петербург, сообщила в четверг министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Специалисты Минкультуры России приехали в Абхазию для оценки состояния картин после пожара в Национальной галерее (...) Эксперты проведут анализ состояния полотен, чтобы понять, какие из них можно отреставрировать на месте, а какие необходимо отправить в Москву и Петербург", - написала Любимова в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что участники делегации, в которую вошли реставраторы из Третьяковской галереи, Русского музея, Реставрационного центра им. Грабаря и ГосНИИР, уже начали составлять опись сохранившихся произведений искусства.

Пожар в здании Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии в Сухуме, где располагались фонды Национальной картинной галереи, произошел в ночь на 21 января. По предварительным данным, сгорело более 4 тыс. картин.

"Сгорело почти все. На втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, более 4 тыс. экземпляров. Среди них до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. Это ничем не восполнимая утрата для национальной культуры Абхазии", - заявила 21 января журналистам исполняющая обязанности министра культуры Абхазии Динара Смыр.

По ее данным, около 200 картин абхазских художников уцелели и были перенесены в здание Абхазского драматического театра.