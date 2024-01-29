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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Главным режиссером Малого театра стал Алексей Дубровский

Главным режиссером Малого театра стал Алексей Дубровский
Режиссер Алексей Дубровский
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Главным режиссером Государственного академического Малого театра назначен заместитель художественного руководителя театра Алексей Дубровский, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"После ряда встреч, обсуждений с руководством и коллективом Государственного академического Малого театра было принято общее решение о назначении Алексея Владимировича Дубровского главным режиссером", - написала она в Telegram и отметила, что Дубровский "имеет за плечами огромный опыт работы в Малом театре".

"Он поступил в труппу в 2013 году и долгие годы работал вместе с Юрием Мефодьевичем, будучи его заместителем по творческим вопросам. Уверена, что на посту главного режиссера он сможет сохранить уникальные традиции Малого театра", - заявила Любимова.

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер 11 января. Он возглавлял театр с 1988 года.

Ольга Любимова Юрий Соломин Алексей Дубровский Малый театр
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