Главным режиссером Малого театра стал Алексей Дубровский

Режиссер Алексей Дубровский Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Главным режиссером Государственного академического Малого театра назначен заместитель художественного руководителя театра Алексей Дубровский, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"После ряда встреч, обсуждений с руководством и коллективом Государственного академического Малого театра было принято общее решение о назначении Алексея Владимировича Дубровского главным режиссером", - написала она в Telegram и отметила, что Дубровский "имеет за плечами огромный опыт работы в Малом театре".

"Он поступил в труппу в 2013 году и долгие годы работал вместе с Юрием Мефодьевичем, будучи его заместителем по творческим вопросам. Уверена, что на посту главного режиссера он сможет сохранить уникальные традиции Малого театра", - заявила Любимова.

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер 11 января. Он возглавлял театр с 1988 года.