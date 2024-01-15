В Москве 15 января простятся с Юрием Соломиным

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Церемония прощания с народным артистом СССР, художественным руководителем Малого театра Юрием Соломиным пройдет в понедельник на Исторической сцене театра, похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Соломин скончался на 89-м году жизни в четверг, 11 января. 9 января его выписали из больницы, где он находился с 6 ноября прошлого года. Как ранее сообщала директор Малого театра Тамара Михайлова, у Соломина был инсульт.

Церемония начнется в 11:00. После Соломина похоронят на Троекуровском кладбище рядом с женой, о чем ранее просил сам артист.

Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, театральный педагог. С 1988 года художественный руководитель Государственного академического Малого театра России. Народный артист СССР.

В 1957 году, по окончании Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина (курс В.Н. Пашенной), был принят в Малый театр, на сцене которого сыграл 57 ролей. Среди ролей, сыгранных на сцене, - Хлестаков в "Ревизоре" Николая Гоголя, Федя Протасов в "Живом трупе" Льва Толстого, Войницкий в "Дяде Ване" Антона Чехова, Сирано де Бержерак по пьесе Эдмона Ростана и царь Фёдор в трагедии. С 1980 года работал в театре и как режиссёр, поставил спектакли по произведениям "Лес" и "Бесприданница" Александра Островского, "Чайка" и "Три сестры" Антона Чехова, "Коварство и любовь" Фридриха Шиллера, "Власть тьмы" Льва Толстого и другие.

Также Соломин сыграл почти в 60 фильмах и сериалах. Среди его лучших киноработ: Павел Кольцов ("Адъютант его превосходительства", 1969), Телегин ("Хождение по мукам", 1977), Владимир Арсеньев ("Дерсу Узала", 1975), майор Звягинцев ("Блокада", 1975-1978), Трактирщик и Генрих Айзенштайн (телефильмы "Обыкновенное чудо" и "Летучая мышь", оба - 1979), Владимир Александрович ("Свет в окне", 1980), доктор Градов ("Московская сага", 2004).