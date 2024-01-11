Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Скончался художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин

Скончался художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин
Художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" заместитель художественного руководителя театра Борис Любимов.

"Мне позвонили из Малого театра, это правда", - сказал Любимов.

Он добавил, что Соломин скончался после перенесенной болезни.

9 января Соломина выписали из больницы, где он находился с 6 ноября прошлого года. Как ранее сообщала директор Малого театра Тамара Михайлова, у него был инсульт.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года. Советский и российский актер и режиссер театра и кино, театральный педагог. С 1988 года - художественный руководитель Государственного академического Малого театра России. Народный артист СССР.

В 1957 году, по окончании Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина (курс В.Н. Пашенной), был принят в Малый театр. Среди ролей, сыгранных актером на сцене, - Хлестаков в гоголевском "Ревизоре", Федя Протасов в "Живом трупе" Льва Толстого, Войницкий в "Дяде Ване" Антона Чехова, Сирано де Бержерак по пьесе Эдмона Ростана и царь Федор в трагедии; с 1980 года работал в театре и как режиссер.

Среди его лучших киноработ: Павел Кольцов ("Адъютант его превосходительства", 1969), Телегин ("Хождение по мукам", 1977), Владимир Арсеньев ("Дерсу Узала", 1975), майор Звягинцев ("Блокада", 1975-1978), Трактирщик и Генрих Айзенштайн (телефильмы "Обыкновенное чудо" и "Летучая мышь", оба - 1979), Владимир Александрович ("Свет в окне", 1980), доктор Градов ("Московская сага", 2004).

В 2020 году Соломин был удостоен звания Герой Труда РФ. Награжден орденами Дружбы Народов, "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степени (полный кавалер).

Хроника 05 января 2019 года – 11 января 2024 годаУмершие знаменитости
Юрий Соломин Малый театр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В центре Грабаря не нашли ухудшений состояния "Троицы" перед ее перевозкой в ХХС

В центре Грабаря не нашли ухудшений состояния "Троицы" перед ее перевозкой в ХХС

Кристофер Нолан и Жюстин Трие стали обладателями "Золотых глобусов"

Кристофер Нолан и Жюстин Трие стали обладателями "Золотых глобусов"

На конкурс песни "Интервидение" выделят 600 млн руб.

Фонд кино выделит деньги на новую экранизацию "Буратино"

Машков стал президентом "Золотой Маски"

Машков стал президентом "Золотой Маски"

"Последний день Помпеи" Брюллова комплексно отреставрируют впервые за 200 лет

"Последний день Помпеи" Брюллова комплексно отреставрируют впервые за 200 лет

Результаты исследования полотен Клода Моне представят в Пушкинском музее

Результаты исследования полотен Клода Моне представят в Пушкинском музее

Учреждения культуры заработали в 2023 году 13 млрд рублей на "Пушкинской карте"

Учреждения культуры заработали в 2023 году 13 млрд рублей на "Пушкинской карте"

Картину "Христос во гробе" Брюллова впервые представят на выставке художника в Русском музее

Картину "Христос во гробе" Брюллова впервые представят на выставке художника в Русском музее

Восьмая серия "Слова пацана" будет переснята и выйдет в новую дату

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });