Скончался художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин

Художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" заместитель художественного руководителя театра Борис Любимов.

"Мне позвонили из Малого театра, это правда", - сказал Любимов.

Он добавил, что Соломин скончался после перенесенной болезни.

9 января Соломина выписали из больницы, где он находился с 6 ноября прошлого года. Как ранее сообщала директор Малого театра Тамара Михайлова, у него был инсульт.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года. Советский и российский актер и режиссер театра и кино, театральный педагог. С 1988 года - художественный руководитель Государственного академического Малого театра России. Народный артист СССР.

В 1957 году, по окончании Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина (курс В.Н. Пашенной), был принят в Малый театр. Среди ролей, сыгранных актером на сцене, - Хлестаков в гоголевском "Ревизоре", Федя Протасов в "Живом трупе" Льва Толстого, Войницкий в "Дяде Ване" Антона Чехова, Сирано де Бержерак по пьесе Эдмона Ростана и царь Федор в трагедии; с 1980 года работал в театре и как режиссер.

Среди его лучших киноработ: Павел Кольцов ("Адъютант его превосходительства", 1969), Телегин ("Хождение по мукам", 1977), Владимир Арсеньев ("Дерсу Узала", 1975), майор Звягинцев ("Блокада", 1975-1978), Трактирщик и Генрих Айзенштайн (телефильмы "Обыкновенное чудо" и "Летучая мышь", оба - 1979), Владимир Александрович ("Свет в окне", 1980), доктор Градов ("Московская сага", 2004).

В 2020 году Соломин был удостоен звания Герой Труда РФ. Награжден орденами Дружбы Народов, "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степени (полный кавалер).