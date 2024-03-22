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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Новым директором Театра Российской армии назначена Милена Авимская

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Коллективу Центрального академического театра Российской армии представили нового директора Милену Авимскую, сообщили в Минобороны. Встречу провел замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления Виктор Горемыкин.

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Ранее директором этого театра был Иван Чурсин.

Милена Авимская в 2006 году окончила театроведческий факультет Российского института театрального искусства - ГИТИС, курс заслуженного деятеля искусств РФ, профессора Геннадия Дадамяна.

С 2005 года она являлась организатором и продюсером различных фестивалей в городах и регионах России, среди них: Московский международный форум "Культура. Взгляд в будущее", фестиваль необычных театров "Лестница", выставка- фестиваль "Летние дачи" в Сокольниках, Всероссийский театральный фестиваль "23 дня до Победы", патриотический смотр-конкурс для детей и юношества "ЯГоржусь" и многие другие. В 2008 году создала и до 2015 года являлась руководителем Молодежной режиссерской лаборатории "ON.ТЕАТР" в Санкт-Петербурге.

В мае 2016 года Авимская была приглашена в Театр Российской Армии на должность заместителя директора по развитию.

Она преподает в "Высшей школе сценических искусств. Театральной школе Константина Райкина" и Высшей школе деятелей сценического искусства под руководством Геннадия Дадамяна.

Минобороны Александр Лазарев Милена Авимская Виктор Горемыкин Театр Российской армии
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