Александр Лазарев стал главным режиссером театра Российской Армии

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Народный артист России Александр Лазарев назначен главным режиссером Центрального академического театра Российской Армии, сообщили в Министерстве обороны.

4 декабря на внеочередном съезде Союза театральных деятелей России бывший председатель союза Александр Калягин выдвинул кандидатуру Александра Лазарева на пост нового главы объединения. Лазарев же заявил самоотвод, сообщив, что ему поступило предложение стать главным режиссером одного из театров.

Александр Лазарев родился в 1967 году. Он окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ, проходил срочную службу в составе военной команды при Центральном театре Советской Армии в 1985 году. Сейчас он ведущий артист Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова", режиссер спектаклей "Поминальная молитва", "Бег". Также он сыграл в более чем 80 фильмах.

Центральный академический театр Российской Армии начал работу 6 февраля 1930 года. В начале 2022 года в Минобороны планировали, что его главным режиссером станет Эмир Кустурица.