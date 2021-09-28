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Американского певца Ар Келли признали виновным в торговле людьми

Американского певца Ар Келли признали виновным в торговле людьми
Американский R&B певец Ар Келли. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Американского певца и продюсера Ар Келли признали виновным в сексуальных домогательствах к женщинам и детям, продолжавшихся более двух десятилетий. Об этом сообщает BBC News.

В ходе суда 11 обвинителей, среди которых было 9 женщин и двое мужчин, рассказали свои истории о сексуальном насилии со стороны музыканта. Суд присяжных после двух дней размышлений признал Келли виновным по всем пунктам обвинения.

Ар Келли, настоящее имя которого Роберт Сильвестр Келли, был уличен в торговле женщинами между различными штатами США, производстве детской порнографии и похищении людей.

Келли является обладателем трех премий "Гремми". В 90-х годах он был одним из самых успешных музыкантов в стиле ритм-энд-блюз. В 1996 году он прославился своим хитом I Believe I can Fly, который он написал к фильму "Космический матч".

США Ар Келли

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