"Фуриоса" и "Гарфилд" лидируют в американском прокате в праздничный уикенд

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Фильм "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" заработал $25,6 млн в период с пятницы по воскресенье в кинотеатрах США и Канады, пишет MarketWatch. Приквел фантастического боевика "Безумный Макс: Дорога ярости" опередил анимационный фильм "Гарфилд" ($24,8 млн).

Это худшие кассовые сборы для лидеров проката в длинный уикенд во время празднования Дня памяти в Штатах почти за 30 лет, не считая 2020 года, когда все кинотеатры были закрыты в связи с пандемией коронавируса, отмечает MarketWatch. В 2023 году в это время на экраны вышла "Русалочка", за выходные собравшая $118 млн, а годом ранее "Топ Ган: Мэверик" заработал рекордные $160 млн.

Эксперты отмечают, что с начала года еще ни одному фильму не удалось заработать $100 млн в первые выходные после премьеры. Они опасаются, что этим летом совокупные кассовые сборы в США и Канаде могут оказаться менее $3 млрд, тогда как в среднем киностудии зарабатывают порядка $4 млрд.

В июне и июле ожидается сразу несколько громких премьер, включая несколько сиквелов популярных фильмов и мультфильмов ("Тихое место: День первый", "Гадкий я 4" и "Головоломка 2"), а также потенциально главный летний кинохит этого года "Дэдпул и Росомаха" с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях.

"Сдаваться пока рано, - написал старший аналитик Comscore Пол Дергарабедян. - Многое будет зависеть от июньских и июльских картин".