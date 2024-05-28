Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:29

"Фуриоса" и "Гарфилд" лидируют в американском прокате в праздничный уикенд

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Фильм "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" заработал $25,6 млн в период с пятницы по воскресенье в кинотеатрах США и Канады, пишет MarketWatch. Приквел фантастического боевика "Безумный Макс: Дорога ярости" опередил анимационный фильм "Гарфилд" ($24,8 млн).

Это худшие кассовые сборы для лидеров проката в длинный уикенд во время празднования Дня памяти в Штатах почти за 30 лет, не считая 2020 года, когда все кинотеатры были закрыты в связи с пандемией коронавируса, отмечает MarketWatch. В 2023 году в это время на экраны вышла "Русалочка", за выходные собравшая $118 млн, а годом ранее "Топ Ган: Мэверик" заработал рекордные $160 млн.

Эксперты отмечают, что с начала года еще ни одному фильму не удалось заработать $100 млн в первые выходные после премьеры. Они опасаются, что этим летом совокупные кассовые сборы в США и Канаде могут оказаться менее $3 млрд, тогда как в среднем киностудии зарабатывают порядка $4 млрд.

В июне и июле ожидается сразу несколько громких премьер, включая несколько сиквелов популярных фильмов и мультфильмов ("Тихое место: День первый", "Гадкий я 4" и "Головоломка 2"), а также потенциально главный летний кинохит этого года "Дэдпул и Росомаха" с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях.

"Сдаваться пока рано, - написал старший аналитик Comscore Пол Дергарабедян. - Многое будет зависеть от июньских и июльских картин".

США Comscore Хью Джекман Райан Рейнольдс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фильм "Анора" получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля

Фильм "Анора" получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля

Лауреатов премии Художественного театра назвали в Москве

Лауреатов премии Художественного театра назвали в Москве

CNN опубликовало кадры нападения рэпера Шона Комбса на подругу

CNN опубликовало кадры нападения рэпера Шона Комбса на подругу

Ушел из жизни художник Сергей Андрияка

Ушел из жизни художник Сергей Андрияка

РФПИ и китайские компании создадут фонд для взаимного продвижения кинокартин

РФПИ и китайские компании создадут фонд для взаимного продвижения кинокартин

Минкультуры РФ опровергло сообщения об отказе в прокатном удостоверении фильму "Во сне ты горько плакал"

На бесплатный концерт Мадонны в Рио-де-Жанейро собрались 1,6 млн человек

На бесплатный концерт Мадонны в Рио-де-Жанейро собрались 1,6 млн человек

Кевин Спейси отверг новые обвинения в домогательствах

Кевин Спейси отверг новые обвинения в домогательствах

Мерил Стрип получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" Канн

Мерил Стрип получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" Канн

Депардье вызвали в полицию Парижа в связи с обвинениями в домогательствах

Депардье вызвали в полицию Парижа в связи с обвинениями в домогательствах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });