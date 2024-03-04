Сиквел "Дюны" заработал $178 млн в мировом прокате в дебютный уикенд

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Фильм "Дюна: Часть вторая" режиссера Дени Вильнева показал лучший с начала года старт в североамериканских кинотеатрах, собрав $81 млн в первый уикэнд после релиза.

В остальных странах фильм заработал еще $97 млн, в итоге совокупные мировые кассовые сборы составили $178 млн, пишет The Variety.

"Это выдающийся дебют для сиквела научно-фантастического фильма, - отметил Дэвид Гросс из консалтинговой компании Franchise Entertainment Research. - Зрители чувствуют связь с этими человечными, уязвимыми героями".

Масштабная картина с массой спецэффектов и бюджетом $190 млн оказалась особенно популярной в кинотеатрах формата Imax - на них пришлась почти четверть сборов фильма в США и Канаде, или около $18,5 млн. Кроме того, фильм получил отличные отзывы критиков и простых зрителей.

Мировые кассовые сборы первой "Дюны", вышедшей в 2021 году, превышают $400 млн.