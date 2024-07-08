"Гадкий я 4" собрал $223 млн и стал лидером проката в минувший уикенд

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Мультфильм "Гадкий я 4" (Despicable Me 4) американской студии Illumination, входящей в Comcast Corp., стал лидером минувшего уикенда по кассовым сборам в Северной Америке и остальных регионах, по данным Comscore.

С 5 по 7 июля картина собрала $75 млн в кинотеатрах США и Канады, с момента премьеры в среду - $122,6 млн. 4 июля в США был праздник - День независимости.

Продажи билетов в других странах с 5 по 7 июля составили $148 млн.

Четыре предыдущих мультфильма из серии о миньонах показывали глобальный бокс-офис в диапазоне от $939 млн до $1,26 млрд. Первая часть "Гадкого я" вышла на экраны в 2010 году.

Вторую строчку в североамериканском и зарубежном прокате в минувший уикенд занял мультфильм "Головоломка 2" (Inside Out 2, $30 млн и $78,3 млн соответственно). Всего он собрал уже $1,22 млрд и занимает пятое место по бокс-офису среди всех когда-либо выпущенных анимационных фильмов.