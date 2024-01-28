Экоактивисты облили супом "Мону Лизу"

Фото: Riposte Alimentaire / Handout/Anadolu via Getty Images

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Лувре две активистки экологического движения облили супом картину Леонардо да Винчи "Джоконда" ("Мона Лиза"), сообщает телеканал BFMTV.

Они объяснили свой поступок, в том числе, желанием выступить в поддержку "права на здоровое и устойчивое питание".

Самая знаменитая картина мира, неоднократно становившаяся объектом вандализма, защищена новым бронированным стеклом с 2005 года. В конце мая 2022 года в нее бросил кусок торта мужчина, прикинувшийся инвалидом в кресле-коляске и оправдавший свой жест поддержкой защиты окружающей среды.

Ранее экоактивисты по всей Европе неоднократно атаковали предметы искусства в музеях, чтобы привлечь внимание к различным проблемам.