Франдетти уходит с поста главного режиссера "Ленкома"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Главный режиссер московского театра "Ленком им. Марка Захарова" Алексей Франдетти покидает свой пост, сообщила "Интерфаксу" руководитель литературно-драматической части театра Ирина Горюнова.

"Да, это так. Но до конца сезона Алексей Борисович остается главным режиссером", - сказала Горюнова.

Она уточнила, что нового главного режиссера выберут в начале следующего театрального сезона. "Уже в следующем сезоне руководство города вместе с Марком Борисовичем (Варшавером, директором театра - ИФ) будут решать (кто займет этот пост - ИФ)", - добавила собеседница агентства.

Франдетти был назначен на пост главного режиссера "Ленкома" в июле 2022 года. В том же году Варшавер сообщал "Интерфаксу", что должность художественного руководителя театра упразднена.

Художественным руководителем театра "Ленком" в течение многих лет был Марк Захаров, который скончался 28 сентября 2019 года. После его смерти худрука в театре не было.