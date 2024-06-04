Что произошло за день: вторник, 4 июня

Назначение Турчака врио главы Республики Алтай, заявление Пескова об отсутствии иммунитета у военных инструкторов на Украине, стрельба на севере Москвы

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Турчака врио главы Республики Алтай. Президент РФ принял отставку Олега Хорохордина по собственному желанию: бывший глава региона заявил о переходе на другую работу.

- США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Еще один пуск запланирован на 6 июня.

- Дмитрий Песков заявил, что у любых военных инструкторов на Украине "нет никаких иммунитетов". Так он ответил на вопрос, правда ли, что, как пишут западные СМИ, президент РФ может приказать нанести удар по французским инструкторам на Украине.

- Главный режиссер театра "Ленком" Алексей Франдетти покидает свой пост, замену ему выберут в начале следующего театрального сезона.

- Два человека пострадали в результате стрельбы из пневматики на севере Москвы. По данным прокуратуры, стрельбу открыли из окна жилого дома в направлении общественного транспорта. Подозреваемого в совершении преступления ищут.

- Технический сбой СДЭК был вызван внешним воздействием, сообщили в компании. По ее сведениям, "нет оснований полагать, что произошла утечка персональных данных".

- ЦСКА объявил о назначении Марко Николича главным тренером. Накануне клуб отправил в отставку Владимира Федотова.

- Новак Джокович снялся с Roland Garros из-за травмы правого колена.