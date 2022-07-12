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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

Франдетти назначен главным режиссером театра "Ленком Марка Захарова"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Алексей Франдетти назначен главным режиссером московского театра "Ленком Марка Захарова", сообщили в Департаменте культуры Москвы. Директором театра остался Марк Варшавер.

В департаменте подчеркнули, что Франдетти назначили по предложению коллектива.

"Мы уже несколько лет работаем без великого мастера Марка Анатольевича Захарова (...) Всё это время мы следили за творчеством разных режиссеров. В результате, по мнению совета, Алексей Франдетти является сегодня тем художником, который может стать главным режиссером нашего театра", - сказал через пресс-службу департамента Варшавер.

Франдетти со своей стороны отметил, что "работа в таком театре и с такими артистами огромная радость и не меньшая ответственность".

"Повторять успехи Ленкома невозможно, но творить новую историю - реально. Уверен, что мое желание, энергия и опыт Марка Борисовича Варшавера сделают эту историю яркой и ценной не только в Москве, но и за ее пределами, а наша любовь к сложносочиненным музыкальным спектаклям, поможет родиться многим художественным высказываниям", - процитировали его в департаменте.

Ранее Варшавер сказал "Интерфаксу", что Франдетти станет главным режиссером "Ленкома", а должность художественного руководителя в театре упразднили.

Марк Захаров руководил "Ленкомом" с 1973 года до своей смерти в сентябре 2019 года. После этого художественного руководителя в театре не было.

Франдетти - режиссер театра и кино, трехкратный Лауреат национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации "Лучшая работа режиссера оперетта/мюзикл".

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