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Владимир Машков стал директором "Современника"

Театр Сатиры возглавил Евгений Герасимов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Новым директором столичного театра "Современник" стал Владимир Машков, художественным руководителем Московского академического театра сатиры стал Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка - Константин Богомолов.

"При этом все трое сохранят текущие должности художественных руководителей: Владимир Машков - в Московском театре Олега Табакова, Евгений Герасимов - в Театре на Малой Ордынке, а Константин Богомолов - в Театре на Малой Бронной", - говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

Кроме того, сцену на Новослободской бывшего Центра имени Всеволода Мейерхольда присоединят к Московскому еврейскому театру "Шалом". А Московский театр кукол объединят с Московским открытым театром кукол, перешедшим под управление столицы в начале этого года.

Как отметил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении, принятые решения позволят более эффективно управлять театрами и объединять ресурсы разных площадок и творческих коллективов для обновления и расширения репертуара.

"Мы доверяем управление известными, значимыми для Москвы театрами людям, которые уже показали себя как успешные руководители и творческие лидеры. Они значительно повысили популярность своих театров среди зрителей, обогатили их репертуар достойными спектаклями и при этом доказали свое умение бережно и внимательно относиться к наследию легендарных деятелей культуры, традициям, которые были заложены задолго до их прихода", - отметил Фурсин.

Владимир Машков Евгений Герасимов Константин Богомолов
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