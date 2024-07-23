Новые фильмы Филлипса и Альмодовара вошли в основной конкурс Венецианского фестиваля

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В основную программу 81-го Венецианского кинофестиваля вошла 21 картина, среди них новые работы Педро Альмодовара, Тодда Филлипса и Пабло Ларраина, сообщил на пресс-конференции художественный руководитель кинофестиваля Альберто Барбера.

Среди картин, которые вошли в основной конкурс смотра - "Комната по соседству" испанского режиссера Педро Альмодовара с Тильдой Суинтон и Джулианной Мур в главных ролях, вторая часть фильма "Джокер" американского режиссера Тодда Филлипса, в котором главные роли исполнили Хоакин Феникс и певица Леди Гага, "Приказ" австралийского режиссера Джастина Курзель с Джудом Лоу, "Мария" чилийского режиссера Пабло Ларраин.

Кроме того, в основной конкурсной программе представлены фильмы "После битвы" итальянского режиссера Джанни Амелио, французская картина "И их дети после них" режиссеров Людовика и Зорана Бухерма, "Бруталист" американского режиссера Брэди Корбета, французская картина "Играть с огнем" Дельфины Кулин и Мюриэль Коулин, "Вермильо" итальянского режиссера Мауры Дельперо, "Сицилийские буквы" итальянского режиссера Фабио Грассадония, "Малышка" голландского режиссера Халины Рейн, "Странный" итальянского режиссера Лука Гуаданьино, "Любовь" норвежского режиссера Дага Йохана Хаугеруда, "Апрель" грузинского режиссера Деа Кулумбегашвили.

Также на награды смотра претендуют французская картина "Три друга" Эмманюэля Муре, испанско-аргентинская работа "Убить жокея" Луиса Ортега, "Я все еще здесь" бразильского режиссера Вальтера Саллеса, "Будущая дива" итальянского режиссера Джулии Штайгервальт, "Урожай" греческого режиссера Аниты Рейчел Цангари, "Юность - возвращение домой" китайского режиссера Бин Ван и "Чужие глаза" сингапурского режиссера Сью Хуа Йео.