Фильм Педро Альмодовара стал обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля

Президент жюри, актриса Изабель Юппер и режиссер Педро Альмодовар, удостоенный "Золотого льва" за фильм "Комната по соседству", на церемонии закрытия 81-го Венецианского кинофестиваля Фото: AP/TASS

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Обладателем "Золотого льва", главной награды Венецианского кинофестиваля, стала картина "Комната по соседству" испанского режиссера Педро Альмодовара.

Церемония награждения 81-го Международного Венецианского кинофестиваля прошла на главной площадке старейшего киносмотра на острове Лидо.

Новая работа Альмодовара - первая его полностью англоязычная картина, главные роли в которой исполнили Тильда Суинтон и Джулианна Мур. Героиня Мур - успешная писательница Ингрид, которая узнает, что ее старая подруга Марта (Тильда Суинтон) умирает от рака, в этот момент женщины возобновляют давнюю дружбу.

Обладателем "Серебряного льва" - награды за лучшую режиссуру - стал американский режиссер Брэйди Корбет за картину "Бруталист", рассказывающий о жизни еврейского архитектора, который пережил холокост и после окончания войны уехал с супругой в Америку.

Гран-при жюри получил фильм "Горная невеста" итальянского режиссера Мауры Дельперо.

"Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль достался Николь Кидман, сыгравшей в картине "Плохая девочка" режиссера Халины Рейн, лучшим актером и обладателем "Кубка Вольпи" стал французский актер Венсан Линдон за роль в фильме "Тихий сын" режиссеров Дельфин и Мюриэль Кулен.

Приз за лучший сценарий получили Мурило Хаузер и Хейтор Лорега за фильм "Я все еще здесь" режиссера Уолтера Саллеса.

Спецпризом жюри Венецианского кинофестиваля отмечена грузинский режиссер Деа Кулумбегашвили за киноленту "Апрель".

Премию имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют получил французский актер Поль Киршер за работу в фильме "И дети после них" режиссеров Людовика и Зорана Бухерма.

Старейший киносмотр проходил в Венеции с 28 августа по 7 сентября. В этом году в основную программу кинофестиваля вошла 21 картина.

Председателем жюри основного конкурса в этом году была французская актриса Изабель Юппер. Также в жюри вошли американский режиссер Джеймс Грэй, британский режиссёр Эндрю Хэй, польский режиссёр Агнешка Холланд, бразильский режиссёр и продюсер Клебер Мендонса Фильо, мавританский режиссёр Абдеррахман Сиссако, итальянский режиссёр Джузеппе Торнаторе, немецкий режиссёр Юлия фон Хайнц, и китайская актриса Чжан Цзыи.