Собянин пообещал, что работы в музее-заповеднике "Коломенское" закончатся в 2026 году

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Москве территорию музея-заповедника "Коломенское", а также его исторические объекты планируется обновить в три этапа до 2026 года, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

В парке появятся новые рекреационные зоны, среди которых свадебный сад, семейно-досуговый центр и спортивный кластер.

Практически 30 лет никакие работы в благоустроительной части по парку не велись, инфраструктура устарела морально и физически. Поэтому приняли решение сделать такой серьезный проект реабилитации парка-музея "Коломенское", и начали с набережной, это первый этап. Будет благоустроенно 24 га - это красивая набережная, места отдыха для семейного отдыха, для детей, для занятий спортом. И одновременно начали масштабные работы по реставрации исторических объектов. Всего из 17 объектов будет реставрировано 13, то есть практически две трети. Работы по благоустройству и реставрации будут идти тремя этапами до 2026 года", - сказал мэр.

По его данным, ежегодно "Коломенское" посещают более 5 млн человек.

"Надеюсь, после этого будет восстановлено не только историческое наследие, но и парк будет максимально комфортным и привлекательным для москвичей и гостей столицы", - подчеркнул мэр.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра, на первом этапе благоустройства и реабилитации здесь обновят территорию площадью более 24 га, включая набережную Москвы-реки длиной 3,5 км - от станции метро "Кленовый бульвар" в сторону Сабуровского моста. Пешеходную часть набережной расширят за счет деревянного настила на воде длиной 1,7 км, который проложат от причальной зоны в сторону Сабуровского моста.

На причальной площади появятся павильоны речного транспорта с залом ожидания и кассами для пассажиров, а также кафе и ресторан с летней террасой. Рядом обустроят семейно-досуговый центр с детской площадкой для детей разных возрастов и два павильона круглогодичного проката спортивного инвентаря с гаражными блоками для ледозаливочных машин. Зимой вдоль набережной планируется организовать каток протяженностью порядка 2 км.

Для любителей активного отдыха в южной части набережной разместят спортивный кластер, включающий 10 полей для игры в пляжный волейбол, площадку для воркаута, павильон с раздевалками, пункт проката, зону отдыха у воды и детскую площадку.

Кроме того, в парке появится павильон с видовой площадкой на крыше и амфитеатр на 850 человек. Также недалеко от места впадения в Москву-реку речки Жужи обустроят свадебный сад с церемониальной площадкой на воде и свадебным павильоном на 200 человек. Здесь планируется разбить регулярный сад, высадить зеленый лабиринт, а в его центре установить арт-объект в виде переплетённых колец из нержавеющей стали, рядом будет скамья для фотографирования. Все проектируемые павильоны и строения будут выполнены в едином архитектурном стиле.

Первый этап благоустройства должен завершиться в 2024 году. Затем работы пройдут на других участках парка.