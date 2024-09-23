В Москве началась реставрация здания биржи на Ильинке

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В центре Москвы начали реставрировать фасады и кровлю исторического здания биржи XIX века на Ильинке, специалисты расчистят лепной декор и воссоздадут утраченные декоративные элементы, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

"Началась реставрация фасадов и кровли исторического здания биржи XIX века. Объект культурного наследия федерального значения на улице Ильинка сохранил типичный классический облик и интерьеры 1870-х годов", - написал он.

По его словам, реставраторам предстоит демонтировать деструктивную штукатурку, укрепить кирпичную кладку, провести антисолевую обработку и реставрацию цоколя, расчистить лепной декор, заделать трещины, усилить крепления, воссоздать утраченные декоративные элементы, а также отреставрировать исторические окна и двери, пластиковые рамы заменить на деревянные.

Кроме того, в рамках проводимых работ будут приведены в порядок фонари-бра из чугуна, оконные решётки, козырьки и навесы, а также ажурное ограждение кровли.