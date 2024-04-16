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ГМИИ им. Пушкина обновил экспозицию залов французского и итальянского искусства

Впервые после сложной реставрации посетителям покажут работу Никола Пуссена "Сатир и нимфа"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась обновленная постоянная экспозиция залов французского искусства XVII - первой трети XIX века и итальянского искусства XVII-XVIII веков, в них почти удвоили количество представленных работ, сообщили в пресс-службе музея.

"Впервые после реэкспозиции 2021 года, ставшей временным решением, картины итальянских и французских художников вернулись в залы второго этажа Главного здания. Число представленных произведений увеличено почти в два раза, живопись дополняют памятники скульптуры и прикладного искусства", - сказано в пресс-релизе.

В обновленных залах важная роль будет отведена скульптуре: в зал вернутся терракотовый портрет Пьера Корнеля, исполненный Жан-Жаком Каффиери, а также "Речная нимфа" Клода Клодиона. Также во всех залах будут представлены предметы декоративно-прикладного искусства, особенно их много будет в зале зал рококо: в нем, кроме произведений живописи, появятся шпалера Королевской мануфактуры Гобеленов, мебель и каминные часы с фигурой носорога.

"Впервые после сложной реставрации перед публикой предстанет работа самого известного французского мастера XVII столетия, Никола Пуссена - "Сатир и нимфа". В обновленную экспозицию войдет и полотно, долгие годы находившееся в запаснике: мужской портрет работы "неизвестного мастера" обрел авторство Иасента Риго - прославленного портретиста французских королей Людовика XIV и Людовика XV. Также был определено, кто на портрете - барон Фридрих Эрнст фон Книфаузен", - добавили в музее.

Также в музее открылись обновленные залы итальянского искусства XVII-XVIII веков. В залы вернулись из запасников алтарная композиция "Явление ангела святому Иосифу" Джованни Бальоне, большая аллегорическая работа Луки Джордано "Любовь и пороки обезоруживают Правосудие"; полотна Бернардо Беллотто, относящиеся к жанру ведуты. Среди произведений, которые не были представлены ранее, выделяется также "Пейзаж с монахами и отшельниками" Алессандро Маньяско и Антонио Франческо Перуццини. Впервые после реставрации выставлена картина Доменико Фетти "Давид с головой Голиафа". Кроме того, в обновленную экспозицию вошли бюсты работы Джованни Баттисты Фоджини и стол-консоль, созданный римскими мастерами в середине XVIII века.

ГМИИ имени Пушкина Людовик XIV Пушкинский музей Москва Франция Италия
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